Hailey Bieber (22) hat sich die Hand dauerhaft verschönern lassen – ist das etwa ihr ganz besonderer Hochzeitslook für Justin Bieber (25)? Seit einigen Jahren feiert das amerikanische Model international große Erfolge in der Fashion-Welt und ist regelmäßig auf wichtigen Covern von Modezeitschriften wie der Vogue zu sehen. In der Branche gelten gut sichtbare Tattoos eigentlich als No-Go. Am vergangenen Mittwoch zeigte die 22-Jährige jedoch, dass sie jetzt trotzdem stolze Besitzerin von ein paar neuen Tintenbildern ist: Auf ihrer Hand befinden sich nun fein gestochene Symbole!

Auf vier Fingern der rechten Hand befinden sich jetzt einige kunstvolle Blüten, Sterne und Punkte, wie Hailey in ihrer Instagram-Story zeigte. Ob sie sich die neuen Tattoos rein zufällig in dieser Woche stechen ließ oder ob das Timing etwas mit ihrer zweiten Hochzeit am 30. September zu tun hat, ist bisher noch unklar. Die kleinen Motive sind auf jeden Fall nicht die einzigen, die Haileys Tätowierer auf ihrem Körper hinterließ: Auch an ihrem Hals ist ein Tattoo hinzugekommen – in schwungvollen Lettern scheint dort von nun an "Lover" zu stehen.

Die kleinen Körperkunstwerke sind jedoch nicht die ersten für die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin (53). Auch ein kleines Kreuz ist bereits an ihrem Nacken zu sehen, der Name "Baldwin" steht auf der Innenseite einer ihrer Finger und ein kleiner Diamant ziert eine Stelle hinter ihrem Ohr. Dennoch kein Vergleich zu ihrem Ehemann: Justins Oberkörper ist mittlerweile beinahe komplett zugestochen. Zuletzt wurde gemunkelt, dass die beiden sogar ein Paar-Tattoo hätten, wobei sich seins knapp unter seiner Augenbraue verstecken soll.

Backgrid / ActionPress Hailey Bieber im August 2019

Getty Images Hailey Bieber im Juni 2019

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

