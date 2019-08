Evelyn Burdecki (30) hat wenig Verständnis für passionierte Zocker in der Beziehung! Dass die diesjährige Let's Dance-Kandidatin auf Abenteuer steht, hat sie in der Vergangenheit mehrfach im TV bewiesen: Im australischen Dschungelcamp zog sie eiskalt die härtesten Challenges durch und gewann am Ende sogar die Staffel. Noch ist die Blondine allerdings Single – und offenbar auf der Suche nach einem Mann, der mit ihr mithalten kann. So einen Partner hatte sie in der Vergangenheit nicht: Evelyn machte mit einem Ex-Freund Schluss, weil der nur am Computer hing!

Mit RTL war die 30-Jährige an diesem Wochenende auf der Gamescom – der weltweit größten Messe für PC- und Videospiele. Bei einem Rundgang fiel dem Reality-Star eine Anekdote aus seinem Liebesleben ein. "Ich hatte damals einen Ex-Freund, der hat immer irgendwelche Spiele am Computer gespielt, so Knallerspiele. Das war immer so langweilig und irgendwann habe ich deswegen auch Schluss gemacht", plauderte sie aus dem Nähkästchen. Dass ihr Liebster sich mehr für die Games als für sie interessiert habe, sei ihr sauer aufgestoßen.

Aber nicht nur die fehlende Aufmerksamkeit sei schlimm für Evelyn gewesen – sie habe einfach etwas erleben wollen: "Also ich bin ja ein fröhlicher, offener Mensch. Ich liebe das Leben, gehe immer raus ins Grüne und er hat immer nur Spiele gespielt, am Computer." Nach mehreren Ermahnungen habe sich in der Beziehung allerdings nichts geändert – danach musste sie angeblich den Schlussstrich ziehen. "Und ich habe gehört, bis heute spielt er weiter", sieht sich die Düsseldorferin in ihrer Entscheidung bestätigt.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki auf Mallorca

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Queen 2019

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Juni 2019

