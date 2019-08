Sarah Michelle Gellar (42) steht wieder vor der Kamera! Seit 2014 hat man die Buffy-Darstellerin nicht mehr im TV gesehen. Damals drehte sie gemeinsam mit Robin Williams (✝63) die Comedy-Serie "The Crazy Ones". Danach herrschte bei der Blondine Fernseh-Funkstille. Jetzt können sich die Fans der Schauspielerin aber endlich auf neuen TV-Stoff freuen: Sarah wird bald wieder in einer Serie zu sehen sein!

Das verkündete die 42-Jährige jetzt selbst über Instagram. Ihre neue Show, in der Sarah nicht nur eine der Hauptrollen spielt, sondern die sie auch produziert, wird "Other People's Houses" heißen. Die zweifache Mutter schlüpft dabei in die Rolle der Influencerin Annie Porter aus Los Angeles. Wann Sarahs Fernseh-Comeback über die Bildschirme flimmern wird, ist bisher noch nicht bekannt.

In den 90er-Jahren wurde Sarah durch die Fantasy-Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" berühmt. Die Kult-Show soll nun ein Reboot bekommen, ihre einstige Titelheldin wird dabei aber wohl nicht mehr vorkommen. Freut ihr euch auf "Other People's Houses"? Stimmt ab!

Getty Images Sarah Michelle Gellar beim WE Day California 2019

Getty Images Sarah Michelle Gellar bei der WE Day UN 2018 Show in New York

Kevin Winter / Getty Der Cast von "Buffy – Im Bann der Dämonen"

