Ingo Kantorek (✝44) wird der Köln 50667-Familie fehlen! Am 16. August waren der Schauspieler und seine Frau Suzana bei einem schweren Autounfall auf einem Autobahn-Rastplatz ums Leben gekommen. Neben zahlreichen Kollegen und Freunden hatte auch RTL II nach dem Tod des Ehepaars ein Statement veröffentlicht und Trauer bekundet. Nun wollen die Produzenten den Hannoveraner noch einmal ehren – und Ingo eine Sondersendung widmen!

Via Facebook gab der Sender gemeinsam mit der Produktionsfirma filmpool am Montag bekannt: "Neben den Beileidsbekundungen haben uns zahlreiche Wünsche nach einer Sondersendung für Ingo erreicht. […] Wir möchten euch diesen Wunsch erfüllen. Ende Oktober werden wir nach der letzten Sendung mit Ingo bei 'Köln 50667' in der Primetime eine Tribute-Sendung zur Ehrung und zum Gedenken an Ingo ausstrahlen." Der Film werde Ingos Schaffen als Schauspieler würdigen und einen Einblick in das Leben des Tattoo-Liebhabers geben: "Mit dieser Sondersendung möchten wir Ingo ein Denkmal setzen!", heißt es in der Meldung.

Ingos letzter TV-Auftritt soll zu etwas ganz Persönlichem werden – denn die RTL II-Produzenten riefen alle Fans auf, ihnen ihre Fotos oder Erinnerungen an den Verstorbenen zukommen zu lassen. Die Einnahmen der Sendung sollen an zwei gemeinnützige Organisationen, die Ingo zu Lebzeiten unterstützt hatte, und seinen Sohn Denis gehen. "Wir glauben, dass diese Hilfe in Ingos Sinne wäre!", erklärte RTL II abschließend.

RTL II Der "Köln 50667"-Cast

WENN Ingo Kantorek, bekannt aus "Köln 50667"

Instagram / denis_cey Ingo Kantorek (Mitte) mit seiner Frau Suzana und seinem Sohn Denis

