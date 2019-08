Die Sommerhaus der Stars-Kandidaten wollen um jeden Preis gewinnen! Fünf Promi-Paare sind jetzt noch im Rennen um den begehrten Titel "Promipaar des Jahres 2019" und um das Mega-Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Nun steht die nächste Entscheidung an: Welche vier Duos dürfen ins Halbfinale? Ein besonders schlechtes Gefühl haben Yeliz (25) und Johannes (31), die sich dieses Mal ausnahmsweise nicht mit einem Spiel-Sieg vor der Nominierung schützen können. Prompt haben sie eine zündende Idee, wie sie das Ruder vielleicht doch noch herumreißen können: Willi (44) soll sich im Fall der Fälle für sie opfern!

"Er ist zwei Runden nur dank meiner Hilfe weiter, weil ich mich für ihn eingesetzt habe. Ich wünsch mir – sollten Johannes und ich tatsächlich rausnominiert werden, dass Willi dann sagt, dass er freiwillig geht", überlegte Yeliz in Gegenwart ihres Liebsten und ihrer neuen BFF Elena (27). Gesagt, getan – Johannes suchte daraufhin das Gespräch mit Willi und erklärte seine hoffnungslose Lage: "Du denkst ja jeden Fall so durch. Und dann denkst du: 'Ok, was kann der eine oder andere da machen?'", redete er anfangs um den heißen Brei herum. Schließlich fasste er all seinen Mut zusammen und schlug vor: "Der einzige krasse Weg, den es gäbe – das ist so 'ne laut gedachte These – wenn du sagst: 'Okay, weißt du was? Ich geb' meine Nominierung ab', und gehst als Held."

Doch da schätzte Johannes Willi wohl als etwas zu gutherzig ein. "Nee, im Leben nicht!", tönte der Musiker sofort. "Soll ich dir sagen, warum? Weil, jetzt bin ich ganz ehrlich, seh ich da hinten die Zielflagge. Die ist jetzt zum Greifen nah, ich sehe die Fahne schon und die will ich greifen. Das Halbfinale aufzugeben, wäre das Dümmste, Unklügste, was es gibt."

