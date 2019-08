Süße Mama-Worte von Kim Kardashian (38)! Im vergangenen Mai wurde ihre Rasselbande aus Ehemann Kanye West (42), Sohnemann Saint (3), den Töchtern North (6) und Chicago (1) um ein neues Mitglied erweitert: Nesthäkchen Psalm West hat per Leihmutter das Licht der Welt erblickt. Nachdem die Make-up-Mogulin sich zunächst noch mit Fotos von ihrem jüngsten Spross zurückgehalten hatte, bekommen ihre Follower den kleinen Mann nun häufiger zu sehen. Jetzt postete Kim wieder ein neues Foto von sich und Psalm – und verfasste darunter eine süße Liebeserklärung!

Den zauberhaften Mama-Sohn-Schnappschuss veröffentlichte sie auf Instagram. Sowohl Psalm als auch die ungeschminkte Kim blicken auf der Aufnahme entspannt in die Kamera – die Beauty hält ihren Nachwuchs in den Armen und kuschelt ihn dabei sanft an ihr Gesicht. "Mein Kleiner hier ist der Süßeste überhaupt! Er ist ganz ehrlich das beste Baby", schwärmte die 38-Jährige in der Bildunterschrift. "Er schläft die Nächte durch und ist bisher mein entspanntestes Kind. Warum habe ich nur so ein Glück?", freute sie sich weiter.

Unter dem Beitrag sammelten sich etliche Komplimente an Kims hübschen Sohn. Doch einige User konnten sich wie immer auch die eine oder andere schnippische Bemerkung nicht verkneifen: "Was wohl Chi und Co. dazu sagen würden, dass Psalm dein 'bestes Baby' ist?", fragte sich etwa eine Abonnentin. Findet ihr die Aussage auch ein bisschen gemein? Stimmt ab!

Instagram / kimkardashian Psalm West, Kim Kardashians und Kanye Wests Sohn

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Sohn Psalm

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

