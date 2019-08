Drogen halfen ihm angeblich beim Songschreiben! Der ehemalige One Direction-Hottie Harry Styles (25) enthüllte kürzlich in einem Interview, dass psychedelische Substanzen ein wichtiger Bestandteil während seines kreativen Prozesses waren. Vor allem "Magic Mushrooms", also psychoaktive Pilze, habe der Sänger dafür genutzt, seiner Kreativität im Aufnahmestudio freien Lauf zu lassen – und Spaß habe das Ganze nebenbei sogar auch noch gemacht. Einmal habe er sich im Zuge dessen allerdings aus Versehen ein wenig selbst malträtiert!

Während eines Gesprächs mit dem Rolling Stone berichtete Harry von seiner Arbeit in den Shangri-La Studios im kalifornischen Malibu. Dort habe er viel mit Pilzen experimentiert. "Wir aßen Pilze, legten uns ins Gras und hörten Paul McCartneys 'Ram' im Sonnenschein. Wir haben einfach die Lautsprecher zum Hof gedreht." Dabei erzählte er auch von einer Begebenheit, bei der er sich im Rausch ein Stück seiner Zunge abgebissen habe. "Ich habe trotzdem versucht, mit all dem Blut im Mund zu singen", erinnerte sich das Ex-Boyband-Mitglied weiter.

In der Cover-Story der September-Ausgabe des Musikmagazins sprach der Musikstar auch über Sex und traurige Momente in seinem Leben. Vor allem aber berichtete Harry über sein zweites Solo-Album, das demnächst erscheinen soll.

Getty Images Harry Styles auf der Bühne

Anzeige

Getty Images Harry Styles im Januar 2018

Anzeige

Theo Wargo/ Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de