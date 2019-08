Kim Kardashian (38) hat vier Schwestern und wird nicht müde, diese zu loben und auf ihren Social-Media-Kanälen mit Komplimenten zu überhäufen. Doch hat der Reality-Star eigentlich einen Favoriten unter ihnen? In einem Interview wurde Kim nun gebeten, eine Lieblingsschwester auszuwählen. Auch wenn sie versuchte, eine diplomatische Antwort zu geben, konnte man deutlich erkennen, mit wem sich die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin am engsten verbunden fühlt.

"Es ändert sich, genauso wie Freunde oder Beziehungen Aufs und Abs haben", erklärte Kim gegenüber Vogue Arabia. "Ich stehe Kendall (23) und Kylie (22) natürlich sehr nah, aber ich habe viel mehr Zeit auf dieser Erde mit Kourtney (40) und Khloe (35) verbracht – 16 und 17 Jahre länger als mit ihnen. Wir haben mehr Geschichte, haben so viel zusammen durchgemacht und wir haben mehr gemeinsame Freunde. Kourtney und ich werden uns immer sehr nahe sein, aber dieses Jahr waren Khloe und ich wirklich sehr eng." Für Khloe war es ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Ihr Freund Tristan Thompson (28) wurde beim erneuten Fremdgehen erwischt – diesmal mit Kylie Jenners einstiger BFF Jordyn Woods (21).

Kim war währenddessen stets an ihrer Seite. Zuletzt waren sie und Khloe im gemeinsamen Urlaub auf den Bahamas, wo sie ihr Band noch einmal stärken konnten. Das hat sich offenbar ausgezahlt, denn zwischen die beiden Reality-Superstars passt offenbar tatsächlich kein Blatt Papier.

Instagram / Kimkardashian Kim und Khloe Kardashian mit ihren Töchtern True und Chicago

Instagram / khloekardashian Kris Jenner und ihre Töchter Kendall, Khloe, Kim, Kourtney und Kylie

Getty Images Kim und Khloe Kardashian bei einem Event in New York, 2017

