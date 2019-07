Larsa Pippen (44) gehört quasi zur Familie! Seit Jahren stehen sich die Kardashian-Jenner-Schwestern und die ehemalige Spielerfrau extrem nahe. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass ein Mitglied der Reality-TV-Familie einen Schnappschuss von sich und Larsa teilt. Am 6. Juli feiert die Schönheit nun ihren 45. Geburtstag. Doch schon jetzt stieg die erste Pre-B-Day-Party zusammen mit Kim (38), Kourtney (40), Khloe (35), Kylie (21) und Kendall (23) in LA!

Ziel der Schönheiten war am Samstagabend der Club The Nice Guy in West Hollywood. Für die Partynacht schmissen sich Kim, Kylie & Co. natürlich mächtig in Schale. Kim trug ein langärmliges neongrünes Mini-Print-Kleid, Khloe kam in einem kurzen, schwarzen Wetlook-Kleid und Kourtney warf sich ein pinkfarbenes, durchsichtiges Lingeriekleid über. Kylie setzte ihre Kurven hingegen mit einem langärmligen, roten Minikleid gekonnt in Szene, während Kendall im lässigen schwarzen Satindress aufkreuzte. Das baldige Geburtstagskind Larsa strahlte derweil im tief ausgeschnittenen, silberfarbenen Glitzerkleid.

Die gemeinsamen Stunden im Club waren allerdings auch für die Kardashian-Jenner-Frauen eine echte Seltenheit. Das betonte auch Kim in ihrer Instagram-Story: "Es ist selten, dass alle Schwestern im gleichen Club sind." Kylie erschien jedoch nicht nur in Begleitung ihrer Geschwister, sondern hatte zudem auch noch ihre neue BFF Anastasia Karanikolaou im Schlepptau.

gotpap/Bauergriffin.com / MEGA Larsa Pippen im Juni 2019 in Los Angeles

twoeyephotos/MEGA Kendall Jenner im Juni 2019 in Los Angeles

Photographer Group/MEGA Kylie Jenner und Khloe Kardashian im Juni 2019 in Los Angeles

