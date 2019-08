Zerstört Das Sommerhaus der Stars etwa die frisch geschlossene Freundschaft zwischen Johannes Haller (31), Yeliz Koc (25), Elena Miras (27) und Mike Heiter? Während der Dreharbeiten für das Reality-TV-Format waren die Bachelor in Paradise-Turteltauben und das Love Island-Paar eigentlich zu einer festen Einheit zusammengewachsen. In der neuen Folge steht die Verbindung der vier jedoch auf der Kippe: Fallen Joliz ihren Buddys für den Sieg etwa in den Rücken?

In der aktuellen Episode, die bereits auf TVNOW zu sehen ist, kommt es zur Krisensitzung. Nachdem sie beide Spiele verloren haben, droht Team Bachelor bei der Nominierung der Rauswurf. In einem nächtlichen Gespräch versuchen Yeliz und Johannes, Willi Herren (44) auf ihre Seite zu ziehen. Alle Optionen abwägend, rutscht es der Hannoveranerin dann raus: "Wir könnten ja weiterkommen. Wenn wir Elena und Mike nehmen und ihr zum Beispiel auch. Könnten wir ja." Nach einem schockierten Blick des Ballermann-Stars rudert die gelernte Kosmetikerin zurück: "Das würden wir aber nie in Erwägung ziehen!"

Die Überlegungen der Rosen-Liebhaber sind bei Willi nicht in sicheren Händen – der frühere Lindenstraße-Schauspieler verpfeift Yeliz und Johannes vor Elena. Die Schweizerin kann die Beschuldigungen kaum glauben – und fängt an, bitterlich zu weinen. "Ich wollte damit erreichen, dass Elena und Mike mal merken, wie die wirklich ticken!", rechtfertigt Willi seine Plauderei später. Doch würden Yeliz und Johannes ihre BFFs wirklich für den eigenen Sieg ausliefern? Was denkt ihr? Stimmt unten ab.

Promiflash Elena Miras und Yeliz Koc

TV NOW Yeliz Koc, Johannes Haller und Willi Herren im "Sommerhaus der Stars"

TV NOW Elena Miras im "Sommerhaus der Stars"

