Da zeigt sich Nadine Klein (33) aber von ihrer romantischen Seite! Seit Mai 2019 ist es offiziell: Die Ex-Bachelorette hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Nachdem die Beziehung mit Show-Gewinner Alexander Hindersmann (31) nur wenige Monate bestehen konnte, scheint Nadine in Tim Nicolas ihre ganz große Liebe gefunden zu haben. Das dürfte ein zuckersüßes Geburtstagsposting an ihren Freund nun noch einmal mehr bestätigt haben!

Zum 30. Ehrentag ihres Liebsten gab es von der 33-Jährigen neben Glückwünschen einige liebevolle und sehr persönliche Worte auf Instagram. Zu einem Kuschel-Schnappschuss schrieb die Influencerin: "Danke, dass du in meinem Leben bist. Dass du mein Fels in der Brandung bist, mir jeden Tag aufs Neue Halt und Sicherheit schenkst. Danke, dass du mir den Glauben an die Liebe und an eine Beziehung mit Respekt, Vertrauen und Loyalität zurückgegeben hast." In Tim habe sie nicht nur einen Partner gefunden, sondern auch einen Freund, mit dem sie über alles reden könne.

Gefeiert wurde Tims runder Geburtstag übrigens mit Freunden auf einem Hausboot, das Nadine extra gemietet hatte. Für den großen Tag ihres Liebsten hatte sie außerdem einen liebevoll gestalteten Karottenkuchen gezaubert.

