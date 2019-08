Nico Santos hatte früher einmal schauspielerische Ambitionen! Im vergangenen Jahr feierte der gebürtige Bremer seinen großen Durchbruch als Musiker und surft seitdem auf einer echten Erfolgswelle. Mit Songs wie "Rooftop" oder "Unforgettable" erobert der Popstar die deutschen Charts. Dabei hätte er beinahe eine ganz andere Karriere eingeschlagen. Vor fünf Jahren bewarb sich Nico für eine Rolle bei der Erfolgsserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Das verriet Schauspieler Felix van Deventer (23) kürzlich in seiner Instagram-Story. Während einer Fragerunde wollte einer seiner Follower wissen, was der frischgebackene Papa von Nico hält. Der ehemalige Dschungelcamper erzählte daraufhin: "2014 hatte Nico ein Casting. Ich hatte zufällig auch ein Casting bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' für die Rolle Jonas Seefeld. [...] Die Rolle hat er am Ende nicht bekommen." Offenbar schnappte Felix dem Sänger den Job vor der Nase weg. Er spielt seit mehreren Jahren den lebenslustigen DJ in dem TV-Format.

Aber auch Nico bekam seine Chance, vor der Kamera zu stehen – und zwar in der Daily-Soap Rote Rosen. 2015 war der 26-Jährige darin in fünf Episoden zu sehen, seine Figur war wie für ihn gemacht. Er verkörperte einen englischen Musiker, der vor seinen Groupies floh. Wusstet ihr, dass Nico mal geschauspielert hat? Stimmt ab!

Instagram / nicosantosofficial "The Voice"-Online-Coach Nico Santos

Actionpress/ Defrance Felix van Deventer, Schauspieler

gbrci / Future Image Nico Santos bei einem Event in Hamburg

