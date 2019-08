Alle freuen sich für Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21)! Nachdem die Musikerkollegen anfangs noch versucht hatten, ihre Liebe geheim zu halten, bestätigten sie vor Kurzem endlich offiziell: Sie sind ein Paar! Dass die beiden sich lieben, ist ohnehin nicht zu übersehen – auch während ihrer gemeinsamen Live-Performance bei den MTV Video Music Awards ging es ganz schön heiß her. Dennoch hatte sich das Publikum inklusive Sophie Turner (23) und Joe Jonas (30) noch mehr Leidenschaft von Shamila erhofft!

Auch das frischverheiratete Paar verfolgte am Montagabend Camilas und Shawns Darbietung ihres gemeinsamen Mega-Hits "Señorita". Joe und Sophie waren aber offenbar enttäuscht von der Performance – zumindest in Bezug auf ein Detail: "Die VMAs sind vorbei, aber wir warten immer noch auf diesen Kuss", betonte der Jonas Brothers-Sänger anschließend auf Instagram. Dazu veröffentlichte er Video, in dem zu sehen ist, wie er und seine Gattin gemeinsam mit allen anderen auf der Veranstaltung einer Live-Knutscherei von Shamila entgegenfiebert hatten.

Shawn und Camila hatten an diesem Abend übrigens allen Grund zur Freude: Für "Señorita" erhielten sie einen der begehrten VMAs in der Kategorie beste Kollaboration! Findet ihr es auch schade, dass die beiden sich nicht auf der Bühne geküsst haben? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Bryan Bedder/Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards, 2019

Noam Galai/Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas im Publikum bei den MTV Video Music Awards, 2019

Mike Coppola/Getty Images for MTV Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

