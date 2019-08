Seit einigen Tagen ist die Katze aus dem Sack: Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22) sind ein Paar. Zuvor erwischten Paparazzi die zwei immer öfter gemeinsam und gerade auch das Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song "Señorita" sorgte für reichlich Flirt-Spekulationen. Jetzt präsentierten die frisch verliebten Turteltauben ihren Hit erstmals live nach ihrem Paar-Outing – und sorgten mit ihrer Performance für echte Gänsehautmomente bei den MTV Video Music Awards!

Puh, da wurde es ganz schön heiß auf der Bühne! In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden die begehrten MTV-Awards verliehen – und das natürlich im Rahmen einer atemberaubenden Show. Vor allem Shawn und Camila raubten dem Publikum dem Atem. In einem romantischen Lichtermeer sangen, performten und schmusten die beiden, was das Zeug hält – und ließen keinen Zweifel daran, dass es zwischen ihnen gewaltig funkt.

Das Duo dürfte sich aber nicht nur über seine Mega-Performance an diesem Abend gefreut haben. Camila und Shawn sahnten darüber hinaus einen Award in der Kategorie "Best Collaboration" ab!

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV VMAs

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes im August 2019

