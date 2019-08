Hier brennt die Hütte – oder besser gesagt: Hier brennt Das Sommerhaus der Stars! In der heutigen sechsten Folge des Reality-Formats wurde die Luft in der portugiesischen Promi-Villa zunehmend dünner. Während das Ziel näher rückt, rücken sich die Bewohner immer weiter auf die Pelle, vor allem zwischen Willi Herren (44) und Johannes Haller (31) kam es zum lautstarken Wortgefecht. Auch Elena Miras (27) geizte keinesfalls mit bitterbösen Parolen.

Fünf Stimmen waren zu vergeben und nur drei Paare standen zur Auswahl – zwei Duos waren nämlich immun. Weshalb Elena und ihr Partner Mike Heiter Willi und Jasmin auf die Abschussliste setzten, erklärte die Ex-Love Island-Grazie in einer ausladenden Wutrede und machte dabei auch vor Sabrina Lange (52) und Thomas Graf von Luxburg nicht Halt. "Schauspieler haben wir hier. Dafür gebe ich euch beiden echt einen Applaus. Willi, du bist zu uns gekommen und hast so viel Scheiße über Sabrina gesagt. Sabrina, du hast so viel Scheiße über Willi gesagt", wetterte die 27-Jährige.

"Einen Tag vor der Nominierung schleimen hier alle rum bis zum Gehtnichtmehr. Ihr könntet echt eigentlich als Paar zu viert rausgehen", donnerte es weiter aus Elenas heraus. "Ich möchte euch aus dem Haus haben, ihr seid falsch", feuerte sie in aller Deutlichkeit nach und nominierte Willi und seine Frau für den Auszug. Mit den beiden und deren Verbündeten Sabrina und Thomas muss Elena allerdings noch eine Folge lang auskommen: Letztlich müssen nun Yeliz Koc (25) und Johannes die Koffer packen.

TVNOW Elena Miras und Mike Heiter bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

TVNOW Jasmin und Willi Herren bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

TVNOW Elena Miras bei "Das Sommerhaus der Stars"

