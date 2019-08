Die Aufzeichnungen für Das Supertalent sind in vollem Gange – ohne Karsten Kaan! Der Schlagersänger hoffte noch vor einigen Monaten bei Schwiegertochter gesucht auf die große Liebe, verließ die Sendung aber als Single. Mit seiner Musik wollte er dann sein Glück in der Castingshow mit Dieter Bohlen (65), Bruce Darnell (62) und Sarah Lombardi (26) versuchen. Bis zur Jury kam er jedoch gar nicht erst – etwa wegen seiner Reality-Vergangenheit?

Dabei habe der Essener lange damit gerechnet, dabei zu sein, wie er Promiflash schilderte: Er sei vermutlich sogar dank seiner "Schwiegertochter gesucht"-Bekanntheit direkt zum Vorsprechen mit Kamera gelassen worden, ohne das sonst übliche Vor-Casting mitzumachen. Dort erzählte Karsten aus seinem bewegten Leben, bezog auch seine Gewalterfahrungen im Kinderheim, den Rosenkrieg mit seiner Ex und das Leben als alleinerziehender Dreifach-Papa mit ein. In den anschließenden Telefonaten und Vorbereitungen, in denen es allerdings nie eine feste Zusage gegeben habe, sei sogar seine Kleidung für den Auftritt schon Thema gewesen – trotzdem gab es Ende Juli eine Absage. "Dann kam vom Sender selber eine Nachricht, da hieß es einfach nur: Aus produktionellen Gründen bist du leider nicht dabei. Und da hab' ich gedacht, das geht gar nicht. Die haben mich hingehalten, ich hab' geübt", zeigte sich Karsten enttäuscht. Eine Begründung für die Entscheidung habe er nicht erhalten. Er könne sich vorstellen, dass er nicht in die Sendung passe: Schon in den Vorjahren sei er trotz guter Performances nicht über die Castings hinaus gekommen.

Laut einem RTL-Statement gegenüber Promiflash, sei die finale Auswahl der Talente erst in den Tagen und Wochen vor Beginn der Aufzeichnungen am 10. August gefallen. "Karsten Kaan hat es wie viele andere Talente leider nicht in die Auswahl für die Jury geschafft. Diese Entscheidung hat weder etwas mit seiner Teilnahme bei 'Schwiegertochter gesucht' zu tun noch dass er als Sänger aktiv ist", erklärte eine Sprecherin des Senders. Hättet ihr ihn trotzdem gerne auf der Supertalent-Bühne gesehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

