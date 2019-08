Er ist überglücklich! Dwayne "The Rock" Johnson (47) hat nur Gutes zu berichten über die Blitz-Hochzeit mit seiner langjährigen Lebenspartnerin Lauren Hashian (34). Kaum einer wusste davon, dass die Turteltauben vor den Altar schreiten werden – bis sie sich vergangene Woche tatsächlich das Jawort gaben. Während die Hochzeit bis vor Kurzem topsecret war, plaudert der Schauspieler jetzt erste spannende Details des großen Tages aus.

Im Zuge der D23 Expo – einer Disney-Convention – schwärmt der Action-Star von der Zeremonie. Dabei macht er deutlich, wie wichtig den beiden ihre Privatsphäre war und fügt hinzu, dass sie ihre Hochzeit sehr ruhig gefeiert hätten."Ich fühle mich großartig", erzählt Dwayne laut People auf dem roten Teppich. "Es war eine schöne Zeremonie und es war phänomenal. Wir haben es unter Verschluss gehalten", verrät der Fast & Furious-Darsteller weiter und ergänzt abschließend: "Privat, das ist perfekt."

Und was steht nach der Hochzeit an für den Hollywood-Star? Nach der Disney-Veranstaltung wolle er direkt in ein Flugzeug steigen, um in den Honeymoon zu starten. "Sie wartet auf mich, und ich fliege jetzt zu ihr zurück und wir werden in die Flitterwochen fahren. Es wird fantastisch."

Aaron Davidson/ Getty Images Sängerin Lauren Hashian und Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der Premiere von "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"

Instagram / therock Dwayne Johnson, Lauren Hashian und ihre Tochter Jasmine

