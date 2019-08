Diese Drohung nimmt Yeliz Koc (25) nicht auf die leichte Schulter! Der Riesenzoff im Sommerhaus der Stars zwischen Johannes Haller (31) und Willi Herren (44) hat offenbar ein Nachspiel. Johannes Liebste veröffentlichte kürzlich eine Droh-Nachricht gegen Johannes, die sie von Willis Sohn Stefano erhalten haben soll. Jetzt meldete sich Yeliz noch mal zu diesem Vorfall zu Wort und gestand ihren Followern, dass sie aktuell in großer Angst lebe!

In ihrer Instagram-Story verriet Yeliz, dass sie sich im Internet über die Familie Herren schlau gemacht habe. Stefano habe sich demnach eine solche Aktion nicht zum ersten Mal geleistet. Das stimmt die schöne Brünette nicht unbedingt ruhiger: "Wir waren gestern in Köln unterwegs und ich hatte Angst, dass der Sohn plötzlich mit irgendwelchen Freunden ankommt und uns irgendwas antut. Das gestehe ich euch jetzt vor so vielen Zuschauern, dass ich echt Angst habe." Sie wisse nicht, wie Willis Angehörige wirklich ticken und inwiefern man solche Ansagen ernst nehmen muss.

Doch Yeliz fürchtet nicht nur um ihr eigenes Wohl oder das ihres Partners: "Ich habe Angst, wenn Johannes mal alleine unterwegs ist, ich habe Angst, wenn ich mal alleine unterwegs bin oder vielleicht sogar jemand von meiner Familie." Schließlich beziehe Willi ja auch seine ganze Verwandtschaft mit ein. So habe nicht nur Stefano dem Paar eine Nachricht gesendet – auch eine von Willis weiblichen Angehörigen soll via Instagram-Message Dampf abgelassen haben.

TV NOW Willi Herren und Johannes Haller, "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

Facebook / Stefano Lorena Herren Stefano Herren, ehemaliger Mister NRW

