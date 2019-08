Die vierte Staffel von Das Sommerhaus der Stars hat es in sich! Erneut flogen in der portugiesischen Finca die Fetzen. Im Halbfinale der Reality-Show kam es dieses Mal zwischen Willi Herren (44) und Johannes Haller (31) zum großen Streit. Der Ballermann-Sänger wollte das Haus nicht freiwillig verlassen und sorgte am Ende für den Exit des Bachelor in Paradise-Stars. Durch diesen Zwist gewann wohl keiner von ihnen an Sympathien: Doch wer ist von den verbliebenen Kandidaten aktuell am beliebtesten?

Willi und seine Frau Jasmin haben sich in der Sendung nicht nur mit Ruhm bekleckert. Zwar machte der Musiker immer wieder deutliche Ansagen – polterte aber auch gegen seinen Kollegen Michael Wendler (47) und seine langjährige Freundin Sabrina Lange (52). Der Big Brother-Star der ersten Stunde und sein Lebensabschnittsgefährte Thomas Graf von Luxburg waren die Nachzügler im Haus. Während der Blaublüter mit Zurückhaltung glänzte, polarisierte seine Angebetete mit ihrer aufbrausenden Art.

Ähnlich verhält es sich da mit Elena Miras (27) und Mike Heiter. Vor allem die Kraftausdrücke der temperamentvollen Schweizerin kamen weniger gut beim Publikum an. Als kleine Geheimfavoriten könnten da hingegen Steffi und Roland Bartsch gelten. Die "Hot oder Schrott"-Bekanntheiten werden als bodenständigstes Duo gefeiert. Kommenden Dienstag entscheidet sich, wer die Sendung gewinnt und damit die 50.000 Euro Preisgeld einstreicht. Wem gönnt ihr den Sieg? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW Jasmin und Willi Herren bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

TVNOW Elena Miras und Mike Heiter bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

TVNOW / Max Kohr Roland und Steffi Bartsch



