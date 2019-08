Anna Hofbauer (31) und Marc Barthel (29) beziehen eine neue Bleibe! Die ehemalige Bachelorette und ihr Freund sind bald nicht mehr nur zu zweit: Ende Juli wurde die Schwangerschaft der Blondine bekannt. Nach ihrem ersten Urlaub mit Baby an Bord ist die kleine Familie nun auf dem Weg in ein neues Heim: Anna und Marc ziehen in eine gemeinsame Wohnung.

Am Mittwoch teilte die 31-Jährige diese News mit ihren Instagram-Followern in einer Story. Sichtlich glücklich fragte sie ihren Marc in dem Clip, was die beiden jetzt vorhaben. "Wir holen die Schlüssel ab [...] von der neuen Wohnung", antwortete der Schauspieler. Bislang haben die beiden in der Bleibe des 29-Jährigen in Berlin gelebt, jetzt steht mit der ersten gemeinsamen Wohnung ein neuer großer Schritt ihrer Beziehung an.

Für Anna ist mit dieser Woche nun der siebte Schwanger-Monat angebrochen – Mitte August hatte sie noch aus der 23. SSW aus dem Urlaub gegrüßt. "Die Zeit fliegt! Unser kleines Wunder ist so groß wie eine Aubergine und seit ein paar Tagen spüre ich kleine Tritte und Bewegungen", hatte sich die einstige Rosenlady bei einem Bauch-Update gefreut.

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barhel und Anna Hofbauer im Mai 2019

Instagram / anna_hofbauer.official/ Anna Hofbauer, TV-Star

Instagram / anna_hofbauer.official/ Anna Hofbauer in der 23. Schwangerschaftswoche

