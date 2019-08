Bei dieser Bald-Mama geht es langsam richtig rund! Erst vor Kurzem gaben Anna Hofbauer (31) und Marc Barthel (29) freudige News bekannt: Die Ex-Rosenkavalierin und der Soap-Star erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Zum Zeitpunkt der Schwangerschaftsverkündung war die werdende Mutter bereits im fünften Monat schwanger – auf dem ersten Bauchfoto wölbte sich ihre Körpermitte unter dem T-Shirt sogar ein wenig. Jetzt gewährt Anna einen hautnahen Blick auf ihre Kugel!

Dieser Beitrag auf ihrem Instagram-Account verzückt Fans der 31-Jährigen ungemein: Die beiden Schnappschüsse zeigen die Fast-Mami in ihrer 23. Schwangerschaftswoche entspannt beim Sonnen – in nichts anderem als einem Bikini. Die Fotos ihrer nackten Wölbung zeigen ganz deutlich: Annas wachsender Spross hat einen gewaltigen Sprung gemacht! "Ein kleines Babybauch-Update. Die Zeit fliegt! Unser kleines Wunder ist so groß wie eine Aubergine", gibt die Schauspielerin preis.

Außerdem verrät Anna auch noch folgende süße Details: Ihr Baby hat offenbar bereits einen ordentlichen Bewegungsdrang! "Seit ein paar Tagen spüre ich kleine Tritte und Bewegungen, ein unglaublich schönes Gefühl", freut sie sich.

Becher/WENN.com Anna Hofbauer und Marc Barthel beim Studio Hamburg Nachwuchspreis

Instagram / anna_hofbauer.official/ Anna Hofbauer in der 23. Schwangerschaftswoche

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer im Juli 2019

