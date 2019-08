Die Beinahe-Backpfeife von Johannes Haller (31) schockiert seine Sommerhaus der Stars-Mitbewohner! Im großen Viertelfinale der TV-Show gerieten der ehemalige Die Bachelorette-Finalist und sein Mitstreiter Willi Herren (44) mächtig aneinander. Während der hitzigen Diskussion wurde der Blondschopf dann sogar fast handgreiflich und fasste seinem Gegenüber wiederholt ins Gesicht. Ein absolutes No-Go – das finden zumindest Johannes' Konkurrenten Sabrina Lange (52) und Thomas Graf von Luxburg!

Gegenüber Promiflash machten die beiden Sommerhaus-Nachrücker klar, was sie von der aggressiven Tätschelei des 31-Jährigen halten – nämlich gar nichts: "Da hat der Johannes seine Kontenance verloren! Da hat er sich mit geschadet, mit den Handgreiflichkeiten. Das ist nicht sein Metier, der ist durchdacht!", bemerkte Thomas enttäuscht. Sabrina fand da etwas klarere Worte: "Was Johannes gemacht hat, ist einfach respektlos. Das ist sehr, sehr traurig und wertet leider seine Persönlichkeit sehr ab. Er hat sich damit sehr geschadet. So etwas tut man nicht, das ist respektlos!"

Auch der Grund für das aufmüpfige Verhalten des Kuppelshow-Teilnehmers war für das Paar ganz klar: "Er wollte den Willi reizen, weil der Willi ein temperamentvoller Mensch ist und er wollte versuchen, den Willi aus der Reserve zu locken, dass er eine Prügelei anfängt!", schilderte Sabrina. Der Neu-Rotschopf muss es wissen – schließlich saß die 52-Jährige während des Streits ebenfalls auf der Terrasse.

TV NOW Willi Herren und Johannes Haller, "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Promiflash Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg

TV NOW Willi Herren und Johannes Haller im "Sommerhaus der Stars"

