Sind solche Streits an der Tagesordnung bei Willi Herren (44)? Es waren hitzige Szenen, die sich in der vorletzten Das Sommerhaus der Stars-Folge abspielten: Die einstigen Kumpels Johannes Haller (31) und Willi gerieten so richtig aneinander. Es wurde gestritten, geschrien und sich sogar beinahe geschlagen. Für den Ballermann-Star war das nicht die erste hitzige Situation im Haus. Auch mit Sabrina Lange (52) und Thomas Graf von Luxburg lieferte er sich einen lautstarken Fight. Seine Mallorca-Freundin ist nicht überrascht: Willi zeige sich demnach genauso emotional, wie er eben wirklich ist!

Für Krümel steht fest: Ihr Kollege zieht absolut keine Show ab! Im Gespräch mit RTL bekamen sie und Tim Toupet (47) den Mega-Zoff gezeigt. Das Urteil der Blondinen? "Willi live, emotional geladen. So wie man Willi kennt, mit Höhen und Tiefen." So schnell wie Willi aufbraust, so schnell könne er auch wieder runterkommen und ein wunderbarer Kumpel sein. "Das ist Willi, wie ich ihn kennengelernt habe. Und wie man ihn trotzdem liebt", erklärte Krümel ehrlich.

Tim Toupet bemerkte jedoch auch, dass die Sommerhaus-Stars sich in einer Extremsituation befänden – und im echten Leben vermutlich auch entspannter agieren würden: "Die sind alle nicht tiefenentspannt, weil die alle nicht mal fünf Euro auf der hohen Kante haben, weil es da um richtig viel Kohle geht, deswegen hauen die sich da auch die Köpfe ein", mutmaßte der "Ich bin ein Döner"-Interpret.

TV NOW Willi Herren und Johannes Haller, "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Anzeige

Instagram / kruemel_official Krümel, Ballermann-Star

Anzeige

TVNOW Willi und Jasmin Herren im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de