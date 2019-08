Bear Brown und Raiven Adams schweben im Liebesglück! Seit Juli dieses Jahres wissen die Fans des Alaskan Bush People-Stars von der Frau an seiner Seite. Die rothaarige Beauty lernte das Reality-TV-Gesicht auf der Hochzeit seines Bruders Noah im vergangenen Sommer kennen. Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass auch der 32-Jährige bald die Fragen aller Fragen stellen werde und tatsächlich: Bear und Raiven haben sich jetzt verlobt!

Auf Instagram posteten die zwei nun jeweils ein Paar-Selfie von sich mit einem auffälligen Klunker an Raivens Hand: "Das Leben hat sich sehr verändert, seit du da bist", schrieb die 21-Jährige zu ihrem Post. Der Bräutigam in spe äußerte sich gegenüber People ganz überschwänglich über das Ereignis. Seine Partnerin half ihm nämlich schon über die schwere Zeit während der Krebserkrankung seiner Mutter Ami hinweg: "Sie hat mir im letzten Jahr sehr geholfen und ich hoffe, dass ich ebenfalls immer für sie da sein kann. Ich liebe sie. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich tue es."

Auf die Knie ging der Kinnbartträger übrigens am Ort ihres ersten Kusses, was die Angelegenheit für seine Auserwählte umso schöner machte. "Es war ein perfekter Moment, der nur für uns war. Er ist so ein großartiger Mensch, der ein riesengroßes Herz hat", schwärmte Raiven gegenüber dem Portal. Jetzt freue sie sich auf die gemeinsame Zukunft und die Zusammenführung ihrer beiden Familien.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown mit seiner Freundin Raiven, Juli 2019

Instagram / raiv3n.mari3 "Alaskan Bush People"-Star Bear Brown und seine Freundin Raiven

Instagram / raiv3n.mari3 Bear Brown und Freundin Raiven im Juli 2019

