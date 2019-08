Ist der nächste Alaskan Bush People-Spross etwa bald unter der Haube? Noah, der Tüftler der TV-Familie, und Muskelmann Gabe haben bereits geheiratet – ersterer ist sogar schon Papa, während auch zweitem das Vaterglück kurz bevorsteht. Nun könnte es auch bei Kletter-Fan Bear in Richtung Traualtar gehen: Hat er sich bereits mit seiner Freundin verlobt? Raiven selbst bringt die Gerüchteküche zum Brodeln…

Erst vor Kurzem verkündete Bear ganz stolz, dass er die Eine gefunden habe – und das offenbar schon im vergangenen Jahr, bei Noah und Rhains Hochzeit. Wagt das Paar nun also tatsächlich den nächsten Schritt? In einem emotionalen Instagram-Statement bezeichnet sich Raiven schon als "Teil des Wolfsrudels" und dankt ihrem Schatz, seinen Eltern Billy und Ami und allen weiteren Mitgliedern, dass sie von allen so herzlich in der Family aufgenommen wurde. Etliche Fotos, die das Hobby-Model inmitten des Clans zeigen, scheinen Fans ebenfalls als Verlobungshinweis zu deuten. "Wirst du also jetzt auch ganz offiziell eine Brown?", will nur einer von vielen neugierigen Followern unter ihren Beiträgen wissen.

Bear dürfte sich eine gemeinsame Zukunft mit Raiven durchaus vorstellen können. In einem People-Interview konnte der selbsternannte "King of Extreme" kaum aufhören, von seiner Herzdame zu schwärmen: "Sie ist wirklich das komplette Paket. Sie verkörpert Schönheit, innen sowie außen. Und sie ist die großartigste und extremste Frau, die ich je gesehen habe. Ich vergöttere sie."

Instagram / bearbrownthekingofextreme Rhain und Noah mit ihrem Baby sowie Bear und Freundin Raiven im August 2019

Anzeige

Instagram / bearbrownthekingofextreme Snowbird, Noah, Rhain, Raiven, Gabe, Rain und Bear von den "Alaskan Bush People"

Anzeige

Instagram / raiv3n.mari3 "Alaskan Bush People"-Star Bear Brown und seine Freundin Raiven

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de