Sie will es noch mal wissen! Bei Sarah Lombardi (26) könnte es aktuell wohl nicht besser laufen: Ihre musikalische Neuerfindung war ein voller Erfolg, sie stand für Das Traumschiff vor der Film-Kamera und auch bei Das Supertalent darf sie ab kommender Staffel in der Jury sitzen. Doch all das scheint der Sängerin nicht zu reichen: Nachdem sie die diesjährige Staffel von Dancing on Ice gewonnen hat, scheint die Brünette auch in Sachen Eissport Blut geleckt zu haben. Für ihre kommenden Auftritte bei "Holiday on Ice" trainiert Sarah schon eifrig!

Der Countdown läuft: Noch 90 Tage sind es, bis Sarah das erste Mal auf der Bühne der beliebten Eiskunstlauf-Show stehen wird. Die "Genau hier"-Interpretin kann es kaum noch erwarten – denn schon als die Anfrage reingeflattert kam, war Sarah Feuer und Flamme für's große Eis, wie sie gegenüber Bild verriet: "Da habe ich 'Dancing on Ice' schon vermisst, auf dem Eis zu stehen und zu trainieren." Die letzten Wochen werden nun noch für intensive Proben genutzt – auch wenn das bedeutet, dass Sarah selbst bei den aktuellen Temperaturen jenseits der 30 Grad auf Handschuhe und Co. nicht verzichten kann. "Bisher habe ich mich auch noch nicht erkältet. Man muss sich eben warm einpacken", berichtete sie weiter.

Nebenbei werden auch schon die ersten Supertalent-Folgen in Bremen gedreht. Eine Aufgabe, die Sarah manchmal zusätzlich ins Schwitzen bringt: "Ich weiß natürlich, wie sich die Kandidaten fühlen, wie aufgeregt man ist und ich kann mich da hineinversetzen. Aber ich versuche trotzdem, auch sehr realistisch und ehrlich zu bleiben", verriet die 26-Jährige gegenüber Promiflash.

