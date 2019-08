Wie liefen die Dreamdates für Gerda Lewis' (26) Rosenanwärter? Bei Die Bachelorette kämpfen derzeit nur noch drei Männer um das Herz der TV-Junggesellin. Mit Keno Rüst, Tim Stammberger und Marco Schmidt ist Gerda in der vergangenen Folge für drei traumhafte Rendezvous auf die Seychellen geflogen. Die Entscheidung, welcher der drei Männer sie dort überzeugen konnte, hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Beauty mittlerweile schon gefällt. Aber was denken Marco, Keno und Tim über die Dreamdates?

"Wir haben uns super verstanden. Das Gespräch war einfach mega. Ich hab mich total wohlgefühlt", schwärmt Keno im RTL-Interview. Er sei von vornherein sicher gewesen, dass er auf den Seychellen bei der 26-Jährigen punkten kann – und das offenbar zu Recht. Immerhin ist er nicht nur der erste, sondern bisher auch der einzige Kandidat, der sich schon über eine Rose freuen konnte. Somit steht der Wahl-Kölner bereits im Finale. Trotz aller Selbstsicherheit ist die Konkurrenzsituation für ihn aber immer noch sehr schwer: "Von den Gefühlen her ist es hier immer ein bisschen Karussellfahrt."

Ganz anders sieht die Situation bei Marco aus. Sein Dreamdate mit Traumfrau Gerda verlief nach Gerdas Aussage offenbar wenig prickelnd. Doch Marco selbst scheint das anders zu sehen. "Ich kann von mir schon sagen, ja, das wäre die Frau, bei der ich sagen könnte, es würde funktionieren", so seine Meinung über die TV-Blondine. Dass Gerda die Situation anders einschätzt, scheint er nicht gemerkt zu haben. "Auch, wenn die Kamera aus ist oder wie sie ist, wenn sie nicht so drauf achtet, dann finde ich sie halt megasüß."

Für den größten Aufreger in der vergangenen Folge sorgte Tim. Er zweifelte in der Nacht der Rosen an seinen Gefühlen. Ob er die Rose für das Finale überhaupt annehmen wird, ist bisher noch nicht klar. Nach dem Dreamdate von Tim und Gerda klang das Ganze aber noch etwas anders: "Die schönste Situation des Abends war für mich der Moment, in dem ich ihr gesagt habe, dass ich so ein bisschen verknallt in sie bin und die Reaktion daraufhin, als sie mir gesagt hat, dass sie das sehr schön findet."

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei RTL.de.

Instagram / keno_ruest Bachelorette-Kandidat Keno Rüst

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Kandidat Marco Schmidt

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de