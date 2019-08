So ganz können sie dann doch nicht ohneeinander! Sie waren das Highlight der diesjährigen MTV Video Music Awards: Das neue Traumpaar Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21) performte seinen gemeinsamen Hit "Señorita". So nahe sich die beiden während ihres Auftritts kamen – auf dem roten Teppich hielten sie Abstand zueinander: Sie hatten sich dazu entschieden, nicht gemeinsam vor die Fotografen zu treten. Ein Clip zeigt jetzt aber: Shawn schaute unmittelbar vor Camilas Red-Carpet-Walk noch mal in ihrem Ankleidezimmer vorbei.

Diesen Anblick konnte sich der Sänger nicht entgehen lassen! Camila hatte die Vogue eingeladen, sie bei den Vorbereitungen für die große Show zu begleiten. In dem Video, welches das Magazin nun veröffentlichte, ist auch der süße Besuch zu sehen, den die 22-Jährige kurz vor Beginn des Abends empfangen durfte: Ihr Liebster schlich sich nach seiner eigenen Foto-Session kurz in ihren Raum. Auch wenn die Zeit knapp war, versicherte die Brünette ihrem Shawn, dass sie noch in seiner Garderobe vorbeikommen würde, sobald sie fertig sei, damit er ihr Outfit bestaunen könne.

Für die beiden Gesangskünstler war der VMA-Abend im Übrigen ein voller Erfolg. Mit ihrem Live-Auftritt im Lichtermeer sorgten sie bei den Zuschauern reihenweise für Gänsehaut. Doch nicht nur das: Die Turteltauben sahnten außerdem die Trophäe in der Kategorie "Best Collaboration" ab.

Getty Images Camila Cabello bei den VMAs 2019

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes bei den MTV Video Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de