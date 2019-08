Das Sommerhaus der Stars geht in den Endspurt – und kurz vor Schluss liegen die Nerven blank! Im Nominierungs-Drama gerieten Johannes Haller (31) und Willi Herren (44) aneinander und hätten sich um ein Haar sogar eine Schlägerei vor laufender Kamera geliefert. Bachelor in Paradise-Star Johannes und Freundin Yeliz Koc (25) mussten die VIP-WG zwar kurz darauf verlassen, doch Sommerhaus-Insider Chris Töpperwien (45) verrät Promiflash: Der Streit könnte schon bald in eine neue Runde gehen.

"Nächste Woche kommt ja das große Wiedersehen. RTL schreckt ja vor nichts zurück, das ist ja klar – und ich glaube, da gibt's dann schon das eine oder andere Handgemenge", plaudert Chris im Promiflash-Interview bei der Angermaier Trachtennacht aus. Als ehemaliger Bewohner des Sommerdomizils und Livestream-Moderator des diesjährigen Online-Specials kann sich der Currywurst-Mann als echter Experte bezeichnen. Sein Insiderwissen lässt deshalb vermuten: Auch die nächste Ausgabe bleibt spannend.

Dass die Auseinandersetzung tatsächlich noch weitergehen könnte, kündigte auch Johannes via Instagram an. In seiner Story stellte er klar: "Er kam zu mir, wollte unter vier Augen sprechen und zwickt mich. Ja, ihr habt es richtig gehört, wie ein Mädchen", wettert er gegen seinen ehemaligen Konkurrenten – und gibt an, ihn als Reaktion darauf geschubst zu haben.

TV NOW Willi Herren und Johannes Haller, "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Instagram / currywurstmann_official Reality-TV-Star Chris Töpperwien

Instagram / johannes_haller Kuppel-Show-Kandidat Johannes Haller

