Kylie Jenner (22) und Tyga (29) führten in der Vergangenheit eine turbulente On-off-Beziehung. Vor etwa zwei Jahren trennten sich die einstigen Turteltauben dann ein für alle Mal. Seitdem kursierte jedoch immer wieder das Gerücht, dass der Rapper den Sex mit dem Reality-Star und ihr gemeinsames luxuriöses Leben vermisse. Am vergangenen Wochenende soll er seine frühere Flamme in Las Vegas wieder getroffen haben!

Wie TMZ berichtet, sollen sich Tyga und Kylie am Samstagabend in Las Vegas zuerst über den Weg gelaufen sein und später sogar im gleichen Club gefeiert haben. Der Rapper sei nach einem Auftritt in der Stadt der Sünde in dem Club eingetroffen, in dem Kylie den 21. Geburtstag von Sofia Richie (21) feierte. Laut einiger Insider soll es jedoch bei einem reinen Small Talk zwischen den beiden geblieben sein. Kylie habe die Party früh verlassen, wobei ihr Ex-Freund nicht der Grund für ihren zeitigen Aufbruch gewesen sein soll. Es scheint also ganz so, als hätten beide mit der Beziehung abgeschlossen. Kylie ist ohnehin seit einiger Zeit mit dem Rapper Travis Scott (28) liiert, der auf der Party jedoch nicht mit von der Partie gewesen sein soll.

Mit Travis hat die junge Unternehmerin kurz nach ihrer Trennung von dem "Taste"-Interpreten angebandelt. Zwischen den beiden scheint es ernst zu sein: Im Februar 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Stormi (1) zur Welt und die beiden wünschen sich angeblich noch ein zweites Kind.

Dimitrios Kambouris / Getty Images Kylie Jenner und Tyga

PCC / Splash News Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner bei der "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"-Premiere

