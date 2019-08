Mit seiner Musik wird Costa Cordalis (✝75) immer im Gedächtnis bleiben: Vor wenigen Monaten ist die Schlagerlegende nach langer Krankheit und Organversagen gestorben. Zurück ließ er nicht nur trauernde Fans, sondern auch eine am Boden zerstörte Familie. Vor allem Sohn Lucas (52) hatte mit dem Verlust seines Vaters zu kämpfen. Jetzt wurde aber ein schönes Andenken an ihn veröffentlicht: Von Costa wurde ein unveröffentlichter Song auf den Markt gebracht!

Dies teilte jetzt RTL II in einer Pressemitteilung mit. Zusammen mit seinem 52-jährigen Sohnemann nahm der Musikstar vor seinem Tod "Feuer der Nacht" auf. Das familiäre Duett erscheint am 30. August und dürfte für Fans ein ganz besonders Erinnerungsstück sein. Zusammen mit Daniela Katzenbergers (32) Mann hatte der "Anita"-Interpret das Stück komponiert und produziert.

Am 2. September wird in der mehrstündigen Doku "Daniela und Lucas – Erinnerungen an Costa" das bewegte Leben des Sängers geehrt. In dieser Sondersendung werden die Dani und Lucas das erste Mal über den schweren Verlust sprechen. "Costa hat im Mai das Krankenhaus verlassen, er wollte uns allen noch etwas mit auf den Weg geben, bevor er für immer geht", erzählte die 32-Jährige.

ActionPress Costa und Lucas Cordalis im Oktober 2016

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Ingrid Cordalis, Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

