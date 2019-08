Das vergangene Jahr war für YouTube-Star Ischtar Isik (23) nicht leicht. Im August 2018 wurde bei der Beauty ein Gehirntumor festgestellt. Nur ein paar Monate später entfernten Ärzte das Geschwür in einer ziemlich aufwendigen OP. In dieser schweren Zeit war vor allem einer immer an ihrer Seite – ihr Partner Tommy. Jetzt wagen sie den nächsten Beziehungsschritt: Ischtar und Tommy ziehen zusammen!

Das verkündete das Turtel-Duo jetzt auf Instagram. "Wir hatten heute die Schlüsselübergabe für unsere erste gemeinsame Wohnung", schrieb die 23-Jährige unter ein Selfie des Paares. Seit fast drei Jahren führten die beiden eine Fernbeziehung – und genau das hätten sie jetzt satt: "Ich bin einfach so aufgeregt und freue mich total auf die kommende Zeit!"

Ischtars Diagnose hat das Pärchen offenbar nur noch mehr zusammengeschweißt. In einem früheren Interview mit Promiflash hatte die Vloggerin gestanden, wie sehr ihr Freund sie in der wohl bisher schwersten Phase ihres Lebens unterstützt hat. "Mein Freund war jeden Tag bei mir, obwohl er parallel in der Uni sein musste. Er ist dann immer zwischen Magdeburg und Berlin hin und her gependelt", erzählte sie im Gespräch.

