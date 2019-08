Vor zehn Jahren ist mit Michael Jackson (✝50) eine wahre Musik-Legende viel zu früh gestorben. Fans auf der ganzen Welt vermissen ihr Idol noch heute. Am 29. August hatte der einstige "King of Pop" Geburtstag und wäre 61 Jahre alt geworden. Ein Promi, der nach all den Skandalen um den verstorbenen Sänger noch zu ihm hält, ist Paris Hilton (38). In einem rührenden Netz-Beitrag gratulierte Paris Michael jetzt zum Geburtstag!

Via Instagram teilte die Hotelerbin einen Schnappschuss von sich in jungen Jahren, auf dem sie mit ihrer Familie und Michael zu sehen ist. "Alle Gute zum Geburtstag, Michael Jackson. Ich liebe und vermisse dich", schrieb die 38-Jährige zu dem Post. Der einstige Popstar hatte ein gutes Verhältnis zu Paris' Familie. Laut der Blondine sei MJ mit ihrer Mama Kathy Hilton zur Schule gegangen.

"Ich kannte Michael sehr gut, während ich aufwuchs. Er war wie ein Onkel für mich", erzählte Paris in einem früheren Interview gegenüber Extra. Demnach soll der verstorbene Künstler sogar seine Tochter Paris Jackson (21) nach der Unternehmerin benannt haben: "Er liebte den Namen Paris und als er eine Tochter bekam, fragte er meine Mutter, ob es okay sei, wenn er sie auch so nenne."

Instagram / parishilton Michael Jackson mit der Hilton-Familie

Getty Images Michael Jackson, Sänger

Getty Images Paris Hilton, Unternehmerin

