So viele seiner Kollegen freuen sich für den Fußballer! Bastian Schweinsteiger (35) und seine Frau Ana Ivanovic (31) verkündeten heute auf ihren Social-Media-Kanälen die Geburt ihres Kindes. Es ist der zweite Sohn des Paares, das erst im vergangenen Jahr zum ersten Mal zu Eltern wurde. Klar, dass es da in den Kommentaren nur so von Glückwünschen wimmelt: Dem ehemaligen Nationalspieler zu gratulieren, haben sich auch viele bekannte Sportler nicht nehmen lassen!

Die Sportwelt heißt den neusten Junior herzlich willkommen! Unter dem neuen Instagram-Foto, das Bastian und seine Frau geteilt hatten, tummeln sich Gratulationen von Vertretern aller Disziplinen. Die Tennistalente Anna-Lena Groenefeld und Caroline Wozniacki (29) ließen es sich nicht nehmen, dem Paar unmittelbar nach der Verkündung zu gratulieren. Aus der Fußballwelt erfolgte natürlich auch einige Glückwünsche. Schweinis aktueller Verein Chicago Fire meldete sich mit lieben Grüßen unter dem Bild des Kickers und auch Manuel Neuer (33) freute sich für sein ehemaliges Teammitglied: "Herzlichen Glückwunsch!"

Wie schon bei ihrem ersten Sohn verkündeten Anna und Basti die Geburt des Mini-Manns mit einem Schwarz-Weiß-Bild. In diesem Jahr ist jedoch auch die Hand ihres ersten Söhnchens mit auf dem Bild – und der streichelt als stolzer großer Bruder die Hand seines kleinen Nachfolgers.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovics Sohn

Getty Images Caroline Wozniacki bei einer Fashion Show in New York

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im Mai 2019 in Chicago

