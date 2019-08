Das Feld im Sommerhaus der Stars lichtet sich! Nur noch drei Promi-Pärchen dürfen das Domizil in Portugal ihr Zuhause auf Zeit nennen und auf den Sieg hoffen. Neben Elena Miras (27) und Mike Heiter kämpfen auch Willi Herren (44) mit seiner Frau Jasmin und Willis gute Freundin Sabrina Lange (52) mit ihrem Thomas um die VIP-Krone. Gerüchten zufolge sollen der Schauspieler und die Ex-Big Brother-Kandidatin ihre Teilnahme gemeinsam geplant haben. Julian Stoeckel (32) ist ein alter Hase im Realtiy-TV-Geschäft und gibt vor Promiflash zu: An Willi und Sabrinas Stelle hätte er im Vorfeld definitiv eine Abmachung getroffen.

"Ja, wenn sie schlau sind, dann machen sie das. Weil du natürlich als Prominenter auch immer versuchst, 'ne Allianz zu bilden mit Leuten, die du gut leiden kannst", erzählt er Promiflash und fügt hinzu, er könne die beiden Sommerhaus-Bewohner verstehen. Auch wenn er den beiden nichts unterstellen wolle – dass die alten Bekannten ihren Aufenthalt in der Star-WG tatsächlich vorher abgesprochen haben, könne sich Julian ziemlich gut vorstellen. "Die sind ja Medienprofis, die sind ja beide schon sehr lange schon dabei. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die sich in irgendeiner Art und Weise abgesprochen haben, groß", erklärt der 32-Jährige.

Das Gerücht, dass Team Herren mit Sabrina und ihrem Mann gemeinsame Sache mache, hat ihr ehemaliger Mitstreiter Johannes Haller (31) in die Welt gesetzt. Nach seinem Show-Aus ließ der enttäuschte Ex-Bachelor in Paradise-Star verlauten: "Und dann kommt plötzlich ein Anruf. Sabrina und Willi haben sich noch vor dem Sommerhaus auf Mallorca getroffen. War alles geplant? Inszeniert?"

TVNOW Steffi Bartsch, Willi Herren und Sabrina Lange in der Sommerhaus-Küche

Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Reality-TV-Star Julian Stoeckel

Anzeige

Instagram / johannes_haller Flirtshow-Kandidat Johannes Haller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de