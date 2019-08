Das lange Warten hat ein Ende – heute ist es endlich so weit! Seit Monaten laufen die Hochzeitsvorbereitungen für Ellie Goulding (32) und Caspar Joplings Trauung auf Hochtouren. Obwohl die zwei ihr Privatleben und damit auch die Details um ihren großen Tag für sich behielten, gelangten immer mal wieder Informationen an die Öffentlichkeit. Am großen Tag ist das Geheimnis um die Location, die Uhrzeit und die Gästeliste jedenfalls gelüftet: Diese Stars machen sich aktuell auf den Weg zur Zeremonie!

Medienberichten zufolge soll der Gelübdeaustausch am Nachmittag stattfinden. Kein Wunder also, dass die Bilder, die Daily Mail vorliegen, bereits die ersten prominenten Gäste ablichten. In der York Minister Kirche, Großbritanniens größtes mittelalterliches Gotteshaus überhaupt, haben sich bereits Popsängerin Katy Perry (34) und ihr Verlobter Orlando Bloom (42) eingefunden. James Blunt (45) und dessen Ehefrau Sofia Wellesley sind ebenfalls vor Ort, genau wie Sienna Miller (37) und sogar Instagram-Chef Joe Wicks. Das war nur der Anfang der hochkarätigen Freunde, die dem Brautpaar heute Gesellschaft leisten werden: Rita Ora (28), Ed Sheeran (28) und selbst Prinzessin Eugenie (29) werden noch erwartet.

Der royale Ex der Braut, kein Geringerer als Prinz Harry (34), soll die Einladung ausgeschlagen haben. Weder er noch dessen Frau Herzogin Meghan (38) sind als Gäste der Wedding-Sause eingeplant. Zu Prinzessin Beatrice (31), die sich dagegen schon in der Kathedrale befindet, und deren Mutter Sarah Ferguson (59) habe Ellie allerdings nach wie vor sehr engen Kontakt.

