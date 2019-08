Wie schnell die Zeit vergeht! Neue Porträts von der schwedischen Königsfamilie gibt es meist nur zu besonderen Anlässen. Zuletzt hatten Prinz Carl Philip (40) und seine Gattin Prinzessin Sofia (34) die Fans am vergangenen Weihnachtsfest mit einem süßen Foto von sich und ihren beiden kleinen Jungs Alexander (3) und Prinz Gabriel (2) erfreut. Dann verzauberten sie die Royal-Fans mit einigen ungezwungenen Pics bei einem Autorennen. Nun gibt's endlich mal wieder einen neuen Schnappschuss – und zwar von Prinz Gabriel: Denn der Hosenmatz wird heute zwei Jahre alt!

Das zauberhafte Bild veröffentlichte das schwedische Königshaus nun auf Facebook. Für die Aufnahme wurde der Zweijährige so richtig rausgeputzt und in ein schickes weißes Hemd mit besticktem Kragen gesteckt. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Auf dem Foto grinst Geburtstagskind Gabriel glücklich in die Kamera – in seinen blauen Augen ist ein freudiges Funkeln zu erkennen. Besonders süß: Dank seines Lächelns ist deutlich die putzige kleine Zahnlücke zwischen seinen Vorderzähnen zu sehen!

Liest man die Bildunterschrift, wird schnell klar, warum Gabriel hier so strahlt: Bei der Fotografin handelt es sich nämlich um seine Mama Sofia höchstpersönlich! Herzogin Kate (37) ist damit also nicht die einzige Royal-Dame, die ihre Fotografie-Künste gerne an ihren Sprösslingen testet – und das stets mit superniedlichen Ergebnissen!

Josefine Persson/ Kungl. Hovstaterna Prinz Carl Philip und Sofia mit den Prinzen Alexander und Gabriel

Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se Prinz Carl-Philip mit seiner Frau Sofia und seinen Söhnen Gabriel und Alexander

Getty Images Herzogin Kate

