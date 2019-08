Prinzessin Diana (✝36) ist nicht nur mit ihrer Güte und Charity-Arbeit, sondern auch mit ihrem unvergleichbaren Stil in die Geschichte eingegangen. Damit hat die Blondine vielen Fashionistas aus der heutigen Zeit Inspiration in Sachen Mode geliefert – darunter auch Justin Biebers (25) Ehefrau Hailey (22). Das amerikanische Topmodel ist ein wahnsinnig großer Diana-Fan und konnte ihr Vorbild nun mit einem neuen Shooting würdigen.

In ihrem neuen Editorial für die französische Vogue kommt Hailey ziemlich retro daher und erstrahlt im lässigen Vintage-Style. Und Moment mal, diese Looks kennt man doch! Das liegt daran, dass die Vogue sich von Diana inspirieren ließ und die kultigen Outfits der Prinzessin an Hailey neu interpretierte. So ist die schöne Blondine unter anderem in einer coolen Kombination aus Radlerhose und Oversize-Pullover sowie mit Baseball-Cap, Blazer, Jeans und Cowboystiefeln zu sehen. Hailey scheint ganz begeistert von diesem speziellen Shooting zu sein. Auf Instagram schrieb sie: "Alle Credits gehen an die wunderschöne und stylische Prinzessin Diana, zu der ich in Sachen Stil-Inspiration aufgeschaut habe, seitdem ich denken kann. Danke, dass du uns eine so ikonische Mode und ein so ikonisches Style-Erbe hinterlassen hast."

Mit dem Shooting hat Hailey ihrem Modevorbild eine besondere Hommage anlässlich ihres 22. Todestages gewidmet. Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 nach einem Autounfall in Paris.

Getty Images Prinzessin Diana in London

Getty Images Hailey Bieber, Model

Getty Images Prinzessin Diana im Februar 1997

