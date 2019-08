Neues Fernseh-Abenteuer für Kelly Clarkson (37)! Die Sängerin hatte in letzter Zeit nicht viel Glück mit ihren TV-Auftritten. Erst brauchte sie kurz nach ihrer Billboard Music Awards-Performance eine Not-OP, dann platzte ihr auch noch während einer The Voice-Aufnahme eine Zyste am Eierstock. Na, hoffentlich endet ihr nächstes Fernsehprojekt ausnahmsweise mal weniger dramatisch. Ab September ist Kelly nämlich in ihrer eigenen Talkshow zu sehen!

Das kündigte die American Idol-Gewinnerin vor einiger Zeit auf Instagram an. Die Show wird schlicht "The Kelly Clarkson Show" heißen und ist ab 9. September täglich im amerikanischen Fernsehen zu sehen. Inzwischen sind auch schon erste Details zu dem neuen Format bekannt. Wie Kelly in einem Interview mit TV Insider verriet, sollen bei ihr nicht nur Promis, sondern auch Menschen aus dem Publikum zu Wort kommen. Sie wolle "Organisationen und Menschen in den Mittelpunkt rücken, die sonst immer übersehen werden." Außerdem können sich die Fans in jeder Ausgabe auf eine Live-Performance des Popstars freuen. Die Songauswahl treffen dabei die Zuschauer.

Welche Promigäste genau in der Show der Sängerin Platz nehmen, ist noch nicht bekannt. Lediglich ein paar Namen wurden bereits veröffentlicht. In der ersten Folge sollen die Schauspieler Chrissy Metz (38) und Terry Crews (51) mit dabei sein. Außerdem gibt es Gerüchte, dass die ehemalige "American Idol"-Jury, die Kelly einst entdeckte, ebenfalls mit von der Partie ist. Dazu zählen Simon Cowell (59), Paula Abdul (57) und Randy Jackson (63).

Getty Images Kelly Clarkson, Pop-Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson bei der Premiere von "UglyDolls"

Getty Images Kelly Clarkson bei einem Benefizkonzert in Las Vegas

