Marnie Simpson (27) zieht blank! Die Geordie Shore-Bekanntheit ist aktuell in freudiger Erwartung: Obwohl ihr Partner Casey Johnson und sie eigentlich noch nicht so bald Nachwuchs geplant hatten, erwartet die Reality-TV-Beauty derzeit ihr erstes Kind. Die Schwangerschaft zelebriert die Brünette immer wieder mit knappen Outfits – jeder soll ihre Kugel sehen! Nun legt die 27-Jährige noch einen drauf und zeigt ihren XXL-Bauch komplett nackt!

Auf Instagram hüllt Marnie ihre Schwangerschaftsrundungen nicht etwa in zarte Spitze oder Seide – sie streckt ihren schönen Bauch komplett hüllenlos der Kamera entgegen, ihre Brust verdeckt sie mit den Armen. Mit diesem Posting will die Influencerin aber offenbar nicht nur provozieren. So schreibt sie dazu: "Es fasziniert mich immer wieder, wie der weibliche Körper funktioniert. Im achten Monat schwanger und ich zähle die Tage, bis ich meinen kleinen Jungen in den Armen halten kann."

Marnie gibt ihren Fans allerdings nicht nur Updates von ihrem Körper während der Schwangerschaft, sie erzählt auch von einem ungewöhnlichen Laster, das sie aktuell hat. "Ich habe mich nach Badeschwämmen gesehnt. Ich mag es, aus ihnen das Wasser zu saugen", verriet sie kürzlich dem New!-Magazin.

Instagram / marns Marnie Simpson, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / caseycodyj Casey Johnson und Marnie Simpson

Instagram / marns Marnie Simpson, "Geordie Shore"-Star

