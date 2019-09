Bei den Beckhams gibt es einen triftigen Grund zum Feiern! Am 1. September wird der zweite Sprössling des britischen Kult-Clans, Romeo Beckham, 17 Jahre alt! Um den Ehrentag von Victoria (45) und David Beckhams (44) Sohn auch würdig einzuläuten, haben sich das Ex-Spice Girls-Mitglied und der ehemalige Star-Kicker etwas besonders Süßes überlegt: Die stolzen Eltern gratulierten ihrem Sohnemann mit diesen Posts im Netz!

Papa David wünschte seinem Mini-Me in den frühen Morgenstunden mit einem drolligen Throwback-Pic auf Instagram alles Gute: "Happy Birthday, mein großer Junge. 17 Jahre alt bist du heute. Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich bin so stolz auf darauf, wie du dich von diesem wunderschönen Knaben zu einem gutaussehenden jungen Mann entwickelt hast", lauten die ersten Zeilen des sentimentalen Posts. Dann erlaubt sich die Fußballikone aber doch noch einen Spaß: "Und du bist trotzdem noch nicht so groß wie Dad. [...] Übrigens, nettes Outfit", spielt er auf "RoRos" flottes Karo-Ensemble auf dem Kinderfoto an.

Mama Vic postete zu dem Anlass ein Gruppenfoto von ihren Sprösslingen und zierte es mit der Bildunterschrift: "Ich kann nicht glauben, dass du 17 bist. Wir sind so stolz auf dich und lieben dich so, so sehr!" Wer jetzt aber denkt, dass es das war, liegt voll daneben. Selbst von seinen Brüdern und seinem Schwesterchen regnete es für Romeo (17) eine Liebeserklärung nach der anderen! Na, wenn die Beckhams nicht die Bilderbuchfamilie schlechthin sind!

Instagram / romeobeckham Romeo und Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham Harpers Geburtstagsgruß an Romeo Beckham

