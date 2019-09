Sie haben es angeblich endlich getan! Bereits seit Mai 2013 gehen Miles Teller (32) und Keleigh Sperry (26) gemeinsam durchs Leben. Rund vier Jahre später fiel der Schauspieler vor seiner Langzeit-Freundin auf die Knie – ganz romantisch bei einer Safari durch Südafrika. Jetzt, noch einmal gut zwei Jahre später, haben die beiden Nägel mit Köpfen gemacht: Der "Top Gun: Maverick"-Star und seine schöne Liebste haben sich das Jawort gegeben!

Wie E! News nun aus Insiderkreisen erfahren haben will, läuteten die Hochzeitsglocken für den 32-Jährigen und Keleigh am Wochenende auf Hawaii. Wo genau die beiden vor den Traualtar traten und in welchem Umfang die Zeremonie stattfand, ist bisher noch nicht bekannt.

Was sich die Gäste wohl als Hochzeitsgeschenk für die beiden ausgedacht haben? Zur Verlobung gab es für die Turteltauben nämlich bereits etwas ganz Außergewöhnliches: Damals benannten Keleighs Eltern in Afrika einen Brunnen, der für frisches Trinkwasser für 5.000 Menschen in Uganda sorgen soll, nach dem Paar. Keleigh ist nämlich Botschafterin für "Wells of Life", eine Wohltätigkeitsorganisation.

Instagram / keleigh_sperry Keleigh Sperry und Miles Teller bei ihrer Verlobung in Afrika

Pascal Le Segretain / Staff Schauspieler Miles Teller und Model Keleigh Sperry bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry im Mai 2019

