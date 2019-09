Sie verarbeiten immer noch den Tod von Costa Cordalis (✝75): Vor zwei Monaten ist der Schlager-Star nach einer schweren Krankheit gestorben. Bis zum Schluss war seine Familie an seiner Seite – vor allem sein Sohn Lucas (52) hatte in den letzten Minuten am Sterbebett seines Vaters eine sehr intensive Zeit verbracht. In der Dokumentation "Daniela und Lucas – Erinnerungen an Costa" spricht der Sänger offen über die Momente unmittelbar vor Costas Abschied!

"Als er seinen letzten Atemzug gemacht hat, hatte ich meine Hand auf seiner Brust, ich habe seinen letzten Atemzug gespürt", erzählt er mit Tränen in den Augen in der Doku Daniela und Lucas – Erinnerungen an Costa, die am Montagabend auf RTL II läuft.

Auch für Lucas' Ehefrau Daniela Katzenberger (32) ist der Verlust ihres Schwiegervaters noch schwer zu begreifen – Costa fehle ihr sehr: "Wenn man weiß, dass er so gelitten hat, dann lässt man es zwar los, aber trotzdem vermisst man den Menschen einfach." Noch heute stelle sie sich die Frage, was sie hätten tun können.

RTL II Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Lucas, Costa und Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger

