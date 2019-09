Was für eine schöne Pärchen-Premiere! Seit einigen Monaten schwebt Bella Thorne (21) auf Wolke sieben. Mit Benjamin Mascolo (26) könnte die Schauspielerin offenbar kaum glücklicher sein. Erst kürzlich schwärmte sie in einem Interview in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten. Wie ernst es Bella mit ihrer neuen Flamme ist, bewies sie nun: Die 21-Jährige gab jetzt ihr Red-Carpet-Debüt mit Ben!

Bei der Premiere des Blockbusters "Joker" auf dem Filmfestival in Venedig erschien Bella nicht alleine auf dem roten Teppich: Zum ersten Mal posierte sie mit Benjamin für die Fotografen – total verliebt und heiße Küsse inklusive. Doch nicht nur das sorgte für Aufsehen: Auch Bellas Dress zog die Blicke der Anwesenden auf sich und sorgte für eine Extra-Portion Sexyness. Denn das halbtransparente Kleid bestand zu einem Großteil aus Nieten und hatte einen hohen Beinschlitz.

Bis April 2019 führte Bella noch eine unkonventionelle Dreier-Beziehung mit dem Rapper Mod Sun und Tana Mongeau (21). Während Mod sich einem Alkohol- und Drogenentzug unterzog, ist Tana mittlerweile in einer neuen ernsten Beziehung: Mit dem YouTuber Jake Paul (22) ist die Influencerin mittlerweile sogar verheiratet.

Getty Images Benjamin Mascolo und Bella Thorne bei der "Joker"-Premiere in Venedig

Getty Images Bella Thorne beim Film Festival in Venedig

Instagram / jakepaul Erika Costell und Jake Paul im Mai 2018

