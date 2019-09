Diese Bilder dürften die aktuellen Trennungsgerüchte vernichten! Seit Januar 2017 sollen sich die Stranger Things-Stars Charlie Heaton (25) und Natalia Dyer (22) daten. Schon ein Jahr später spekulierten aber zahlreiche Boulevard-Medien über ein mögliches Liebes-Aus bei den Schauspielern. Neue Fotos könnten diesen Gossip nun im Keim ersticken: Erst am Wochenende präsentierten sich Charlie und Natalia superhappy und blödelten dabei herum!

Paparazzi erwischten das Paar am Sonntag in New York City beim Shoppen. In lässigen Outfits schlenderten die zwei nebeneinander her. Nachdem er die Fotografen entdeckt hatte, hielt sich vor allem der 25-Jährige nicht zurück. Charlie neckte Natalia und drückte ihr das Cap auf ihrem Kopf ins Gesicht. Sie nahm diesen Überfall mit Humor und lachte herzlich.

Anfang des Jahres behauptete ein Insider gegenüber dem US-Magazin Life & Style, dass Charlie mit Natalia Schluss gemacht habe. Das Pärchen hat diese Trennung jedoch nie bestätigt. Glaubt ihr, dass Charlie und Natalia noch ein Paar sind? Stimmt ab in unserer Umfrage!

LRNYC / MEGA Charlie Heaton und Natalia Dyer in New York, September 2019

LRNYC / MEGA Charlie Heaton und Natalia Dyer

KCS Presse / MEGA Natalia Dyer und Charlie Heaton bei der Premiere zur dritten Staffel von "Stranger Things"

