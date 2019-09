Lässt die Moderations-Ikone Gülcan Kamps (36) etwa irgendwann einmal komplett die Hüllen ihrer bunten Outfits fallen? Die einstige VIVA-Quasselstrippe ist seit frühen TV-Tagen für ihre heißen Looks bekannt. Bis jetzt ist es in der Praxis aber immer so gewesen, dass die Frau von Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps bei Shootings nicht komplett blankgezogen hat. Aber könnte sich die Deutschtürkin ein Nackt-Shooting grundsätzlich vorstellen?

In einer Frage- und Antwortrunde auf Instagram wollte ein Fan der Leoprint-Liebhaberin genau das wissen: Würde sich Gülcan für den Playboy oder ähnliche Magazine ausziehen? "Ich bin an der Ostsee groß geworden (umzingelt von FKK-Stränden) – ich bin bei dem Thema sehr entspannt. Aber vorher würde ich trotzdem mit meiner Familie darüber sprechen", erklärte Plaudertasche Gülli ihrem Bewunderer.

Fest steht dennoch, dass die Queen der Chartshows im Laufe ihrer Karriere schon mehrfach bewiesen hat, dass sie ihren Körper auch mit wenig Bekleidung einzusetzen weiß: Gülcan stand bereits zweimal für das Männermagazin Maxim vor der Linse!

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, TV-Stars

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Model

