Was haben Sänger Justin Bieber (25), Schauspieler Ryan Gosling (38) und Musikerin Avril Lavigne (34) gemeinsam? Sie alle kommen aus Kanada, sind in vielen Teilen der Welt bekannt und konnten große Erfolge in der Unterhaltungsindustrie feiern. Doch wenn man nach einer Plattform über Familienstammbäume geht, verbindet das Trio noch viel mehr als das: Sie sollen nämlich verwandt sein! Doch kann da wirklich etwas dran sein?

Ja, Justin, Ryan und Avril sollen tatsächlich über einige Ecken verwandt sein. Darauf lässt jedenfalls ein Stammbaum der Plattform Ancestry.com schließen, den Ersterer entdeckte und voller Verwunderung auf Instagram postete. Wie es dort angezeigt wird, ist Justins Mutter Pattie Mallette (44) die Verbindung zwischen den drei Superstars. So soll Ryan sein Cousin elften Grades und Avril seine Cousine zwölften Grades sein. Der Ehemann von Hailey Bieber (22) nahm es mit Humor. "Ich habe gerade herausgefunden, dass ich mit Ryan Gosling und Avril Lavigne verwandt bin. Das ist der beste Tag meines Lebens. Und es scheint wahr zu sein, es ist auf Ancestry.com", schrieb er dazu. "Ich veranstalte das Christmas-Dinner dieses Jahr", scherzte daraufhin seine angebliche Cousine.

Unter Justins Fans scheint die Verwandtschaft keine große Überraschung zu sein. "Wir Beliebers wissen das schon seit 2011" und "Ich fühle mich komisch, aber bin ich der Einzige, der schon seit Jahren wusste, dass er mit Avril verwandt ist?", lauteten einige Kommentare.

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images Avril Lavigne im Juni 2019

Jayne Kamin-Oncea/Getty Images Justin Bieber auf dem NBA All-Star Celebrity Game

