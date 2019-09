Was für ein starkes Mama-Tochter-Duo! Kim Kardashian (38) ist nicht nur Influencerin der Extraklasse, eine erfolgreiche Unternehmerin und wohl der Reality-Star schlechthin – sie ist auch liebende Mutter von vier Kindern. Dass die Zeit mit ihrem Nachwuchs auf Kims Prioritätenliste ganz oben steht, macht sie nicht nur in Interviews, sondern auch durch diverse Social-Media-Beiträge deutlich. So unterstreicht auch ihr neuester Schnappschuss mit der ältesten Tochter North West (6), wie nahe Kim ihren Kids steht!

Auf Instagram postete die 38-Jährige jetzt ein Foto aus dem Urlaub, das sie selbst und Nori im coolen Metallic-Bikini beziehungsweise -Badeanzug zeigt. Vertraut schauen sich die beiden an und verhaken die kleinen Finger ineinander. Zu dem niedlichen Bild schrieb die Vollblut-Mama: "Kleiner-Finger-Schwur: Wir sind beste Freundinnen fürs Leben!"

Auch wenn Kim ihre kleine Rasselbande liebt – mit dem jüngsten Spross Psalm, der im Mai das Licht der Welt erblickte, ist die Familienplanung im Hause Kardashian-West voraussichtlich abgeschlossen. Erst kürzlich verriet sie auf die Nachfrage eines Fans: "Ich LIEBE meine Babys so sehr, aber mehr als vier bekomme ich nicht unter einen Hut, weil ich selbst so beschäftigt bin. Und jedes von meinen Kindern braucht so viel Aufmerksamkeit."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian mit ihrem Sohn Psalm

