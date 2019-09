In Das Sommerhaus der Stars geht es heute Abend Schlag auf Schlag – das nächste Paar muss die Sendung verlassen! Kurz vor dem allerletzten Spiel erwischte es Big Brother-Ikone Sabrina Lange (52) und ihren Partner Thomas. In der vorletzten Challenge der Staffel war es ihnen nicht möglich, die Konkurrenz hinter sich zu lassen: Im großen Showdown stehen sich somit Roland und Steffi Bartsch und Elena Miras (27) und Mike Heiter gegenüber!

Bei der Herausforderung mit dem Titel "Einfach einlochen" mussten die verbliebenen VIP-Duos nicht nur Köpfchen, sondern auch Muskelstärke in den Armen beweisen! Zusammen sollten sie eine mit Bällen beladene Platte balancieren und nebenbei Quizfragen beantworten. Die ersten Buchstaben der Lösungswörter mussten sie dann in Löchern in der Metallfläche platzieren und am Ende den daraus entstehenden Begriff erraten. Das brachte die Promis nicht nur mental, sondern auch körperlich an ihre Grenzen. Elena rastete wegen starker Schmerzen in den Armen sogar derart aus, dass sie ihren Freund Mike als "W*chs*r" beleidigte. Sabrina und Thomas schlugen sich dennoch am schlechtesten und mussten schlussendlich das Feld räumen.

Wie schon Willi Herren (44) und Ehefrau Jasmin, schienen auch Sabrina und ihre bessere Hälfte nicht enttäuscht, das Finale nicht erreicht zu haben. "Es ist alles gut, wir sind Dritter. Wir haben gekämpft. Aber wir sind nicht vergrämt oder sauer", stellten sie kurz nach ihrem Abgang klar. Was sagt ihr dazu, dass Roland, Steffi, Mike und Elena im Finale sind? Stimmt ab!

TVNOW Elena Miras und Mike Heiter bei einem Sommerhaus-Spiel

Anzeige

TVNOW Sabrina Lange mit Partner Thomas

Anzeige

Instagram / roland.steffi Steffi und Roland Bartsch im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de