In der vergangenen Staffel von Let's Dance war Juror Joachim Llambi (55) von vielen talentierten Promi-Tänzern begeistert. Doch besonders die tänzerische Leistung von Musikerin Ella Endlich (35) hat ihm sehr gut gefallen – mehrmals belohnte er sie mit den zehn Jury-Zählern. Ein baldiges Wiedersehen mit der blonden Schönheit auf der "Let's Dance"-Bühne wird es für Llambi aber so schnell nicht geben: Denn die 35-Jährige wird nicht bei der großen Formats-Tour im Herbst dabei sein! Was der Wertungsrichter wohl darüber denkt?

Joachim Llambi gab im Promiflash-Interview in der Mall of Berlin eine diplomatische Antwort: "Das ist schade, dass sie nicht dabei ist, aber wenn sie es terminlich nicht schafft, das passiert." Trotz seiner Enttäuschung sei dem gebürtigen Spanier bewusst, dass Ella ja nicht die Lust am Tanzen verloren hat und deshalb nicht zur Tour mitkommt, sondern sie die 17 Termine nicht mit ihrem Kalender vereinbaren kann.

Auf diese anderen bekannten Gesichter kann sich Llambi allerdings freuen: Unter anderem sind "Let's Dance"-Sieger Pascal Hens (39), Spaßkanone Oliver Pocher (41) und Showliebling Benjamin Piwko (39) angekündigt.

Getty Images Ella Endlich und Joachim Llambi beim Late Night Shopping in Soltau im August 2018

Getty Images Valentin Lusin und Ella Endlich bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Oliver Pocher im Juni 2019

